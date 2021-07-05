Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

“Aslıhan Doğan Turan hamile mi?” soruları Aslıhan Doğan Turan2ın paylaştığı son fotoğrafın ardından oldukça merak edildi. Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk iddialarına yanıt verdi.
Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın gittikleri düğünden paylaştıkları fotoğraf sonrası sosyal medya kullanıcıları “Aslıhan Doğan Turan hamile mi?” sorularını yöneltti. Aslıhan Doğan Turan'ın kıyafetinin ardından belli olan göbeği akıllara “Hamile mi?” sorularını getirdi. Aslıhan Doğan Turan ise sosyal medya hesabında üçüncü çocuk iddialarına yanıt verdi. Peki Aslıhan Doğan Turan hamile mi?
Aslıhan Doğan Turan ve futbolcu Arda Turan 2018 yılında dünya evine girmişti. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmuştu. İkilinin bir davette paylaştığı fotoğraflar “Aslıhan Doğan Turan hamile mi?” sorularının akıllara gelmesine neden oldu.
Turan'ın paylaşımı ardında “Üçüncü kez annemi oluyor?” yorumları yapıldı. Sosyetik güzel sorulara 'Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler...' yanıtını verdi.