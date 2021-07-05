Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın gittikleri düğünden paylaştıkları fotoğraf sonrası sosyal medya kullanıcıları “Aslıhan Doğan Turan hamile mi?” sorularını yöneltti. Aslıhan Doğan Turan'ın kıyafetinin ardından belli olan göbeği akıllara “Hamile mi?” sorularını getirdi. Aslıhan Doğan Turan ise sosyal medya hesabında üçüncü çocuk iddialarına yanıt verdi. Peki Aslıhan Doğan Turan hamile mi?



Aslıhan Doğan Turan ve futbolcu Arda Turan 2018 yılında dünya evine girmişti. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmuştu. İkilinin bir davette paylaştığı fotoğraflar “Aslıhan Doğan Turan hamile mi?” sorularının akıllara gelmesine neden oldu.









ASLIHAN DOĞAN TURAN HAMİLE Mİ?



ASLIHAN DOĞAN TURAN'DAN ÜÇÜNCÜ ÇOCUK AÇIKLAMASI





Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan önceki gün bir davete katıldı. Eşi ile birlikte objektif karşısına geçen Aslıhan Doğan Turan, payetli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Davetteki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın göbeğindeki şişkinlik göze çarptı.

Turan'ın paylaşımı ardında “Üçüncü kez annemi oluyor?” yorumları yapıldı. Sosyetik güzel sorulara 'Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler...' yanıtını verdi.

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?



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