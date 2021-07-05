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Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

“Aslıhan Doğan Turan hamile mi?” soruları Aslıhan Doğan Turan2ın paylaştığı son fotoğrafın ardından oldukça merak edildi. Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk iddialarına yanıt verdi.

Magazin / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:39
Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın gittikleri düğünden paylaştıkları fotoğraf sonrası sosyal medya kullanıcıları “Aslıhan Doğan Turan hamile mi?” sorularını yöneltti. Aslıhan Doğan Turan'ın kıyafetinin ardından belli olan göbeği akıllara “Hamile mi?” sorularını getirdi. Aslıhan Doğan Turan ise sosyal medya hesabında üçüncü çocuk iddialarına yanıt verdi. Peki Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Aslıhan Doğan Turan ve futbolcu Arda Turan 2018 yılında dünya evine girmişti. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmuştu. İkilinin bir davette paylaştığı fotoğraflar “Aslıhan Doğan Turan hamile mi?” sorularının akıllara gelmesine neden oldu.

Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

ASLIHAN DOĞAN TURAN HAMİLE Mİ?

Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan önceki gün bir davete katıldı. Eşi ile birlikte objektif karşısına geçen Aslıhan Doğan Turan, payetli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Davetteki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın göbeğindeki şişkinlik göze çarptı.

ASLIHAN DOĞAN TURAN'DAN ÜÇÜNCÜ ÇOCUK AÇIKLAMASI

Turan'ın paylaşımı ardında “Üçüncü kez annemi oluyor?” yorumları yapıldı. Sosyetik güzel sorulara 'Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler...' yanıtını verdi.

 

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?


Arda Turan'ın eşi olarak bilinen Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde doğdu. Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan'ın kızı olarak da tanınıyor. Arda Turan ile evliliği sonrası magazin gündeminden düşmeyen Doğan, 11 Mart 2018 tarihinde evlendi. Yakın zamanda doğum yapan ve 2 çocuk annesi olan Aslıhan Doğan şuanda çalışmıyor. Ayrıca Aslıhan Doğan'ın Yay burcu olduğu da biliniyor.

Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

302 BİN TAKİPÇİSİ VAR!


Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Aslıhan Doğan Turan'ın güncel oalrak 302 bin takipçisi var. Özel hayatını ve güzellik sırlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımları çok fazla beğeni ve yorum alıyor. Aslıhan Doğan Turan Twitter kullanmıyor.

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