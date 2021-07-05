Aşkını İnstagram'dan ilan etti!

Magazin gündeminde yer alan bir aşk iddiası daha doğru çıktı. Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, birlikteliklerini Instagram'da ilan etti.



'ÇOK GÜZELSİN BE İNSAFSIZ'



29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Selin Yağcıoğlu'nun 30 binden fazla beğeni alan bir pozuna, 'Çok güzelsin be insafsız!' yorumunu yaptı.



31 yaşındaki Selin Yağcıoğlu ise sosyal medyada gündem olan Berk Atan'ın mesajına, kalp emojisiyle cevap verdi.







MESAJI İFŞA ETMİŞTİ!



Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, 'Aşkım hislerimi anlatıyorum sana' mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmıştı.



Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden fenomen, dikkat çeken paylaşımını kaldırmıştı. Ancak ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmıştı.



Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Yağcıoğlu, eşinden sürpriz bir şekilde boşanmıştı.