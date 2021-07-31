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Felç geçirdim diyen Tuğba Özay kuyumcu açılışında eğlendi

Felç geçirdim diyen Tuğba Özay kuyumcu açılışında eğlendi

Manavgat yangını sırasında çektiği videoda felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay, bugün bir kuyumcunun açılışına katıldı.

Magazin / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:47
Felç geçirdim diyen Tuğba Özay kuyumcu açılışında eğlendi

Manavgat'ta başlayan ve çeşitli illerde de devam eden yangınlar tüm Türkiye'yi üzdü. Çiftliğinin yangında zarar gördüğünü söyleyen Tuğba Özay, sosyal medyada yayınladığı video ile gündeme gelmişti. 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim.' diyen Özay, gözyaşlarına boğulmuştu.
 
Ancak eski manken, bugün Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı. Özay'ın keyifli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti.  
 
'HAYAT DEVAM EDİYOR'
 
Organizasyonun açılışında konuşan Özay, şu ifadeleri kullandı:
 
'Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum.'
 
SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ
 
Yangın sırasında gözyaşları içerisinde video çeken ve felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'ın açılış törenine katılması sosyal medyada büyük tepki topladı.
 
Kullanıcılar Özay'ı halkı kandırmakla suçlayarak 'Dün felç geçirdim diye ağlıyordun, bugün güle oynaya açılıştasın', 'Bu nasıl vicdan çok yazık', 'İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar kolay mı' şeklinde yorumlarda bulundu.
 
'ÇİFTLİĞİNDE HİÇBİR SIKINTI YOK'
 
Diğer yandan eski mankenin yakın arkadaşı Onur Akay, 'Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş.' açıklamasını yaptı.


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