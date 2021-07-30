Pınar Altuğ'dan o paylaşımlara tepki!

Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınları sonrası bazı isimlerin paylaşımları tepki toplamaya başladı. Hiçbir şey olmamış gibi eğlendikleri anları paylaşan kişiler tepki, oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, sosyal medya hesabından isyan etti.



Altuğ yangın dışında paylaşım yapanlara, "Ülkemiz yanıyor, ağaçlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, insanlar evsiz kalıyor hatta bizim gibi tatilde olan insanlar otellerinden tahliye edildi. Siz güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz. Bunu instagram'dan paylaşmasanız da o anlar hâlâ güzel azıcık empati yapsanız." ifadelerini kullandı