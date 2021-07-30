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Damla Dönmez pozuyla ortalığı salladı!

Damla Dönmez pozuyla ortalığı salladı!

Damla Sönmez, beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Magazin / 30 Temmuz 2021 Cuma 11:32
Damla Dönmez pozuyla ortalığı salladı!

Son olarak Çukur'da Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez, şimdilerde dijital platformda yayınlanan Saygı dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

MAKYAJSIZ DAMLA

Yeni projesi için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabını da aktif kullanmaya devam ediyor. Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisine toplayan Sönmez, son olarak beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı.

Sıfır makyaj poz veren oyuncu, doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alırken bikinili paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



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