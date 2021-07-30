Aleyna Tilki yangınlara kayıtsız kalmadı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Sır' adlı şarkısının klip müjdesini verirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlamlı bir harekette bulundu. Tüm Türkiye'de orman yangınları devam ederken klip çıkarmasının doğru olmadığını belirten Tilki, şunları söyledi:





'Bu gece 12'den sonra şarkım, yarın da klibim çıkacaktı. Ancak ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşadığım için şarkımın çıkışını ertelemeyi rica ettim.





Ancak dijital müzik platformlarında şarkının çıkışının ertelenmesi için 72 saat önceden haber verilmesi gerekiyormuş. Bu yüzden şarkı çıkışı ertelenemiyor. Ama en azından YouTube'da olacağı için klibimi erteleyebileceğimi söylediler.





Gündemi klibimle meşgul etmek istemiyorum daha sonra yayınlayacağız. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim. Çok geçmiş olsun'



Aleyna Tilki'nin klibini ertelediğini açıklamasının ardından takipçilerinden alkış toplarken yorum yağmuruna tutuldu.