Yeni imajı görenleri şaşırttı!

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Asmalı Konak'ta canlandırdığı karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun zamandır ekrandan uzak olan oyuncu Selda Özer, değişen görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Başrollerinde Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı, aldığı reytinglerle kırılması zor bir rekora imza atan Asmalı Konak dizisindeki rolüyle akıllarda kalan oyuncu Selda Özer, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu.
Yüz ifadesi sebebiyle genellikle kötü huya sahip karakter rollerini canlandıran oyuncu, değişen görüntüsüyle eski yıllardaki imajından eser bırakmadı.
İŞTE SELDA ÖZER'İN SON HALİ!