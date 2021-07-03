Şeyma Subaşı'nın paylaşımı gündem oldu

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evleneceği konuşulan ancak Alsaloussi'nin dolandırıcı çıkması büyük şok yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor. Dün doğum günü olan Subaşı, yeni yaşını yaptığı bir paylaşımla kutladı.



31 yaşına merhaba diyen Subaşı paylaşımında, 'Çok fazla ders... Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun.' ifadesine yer verdi. Fenomen ismin bu paylaşımı, manidar ve birilerine gönderme olarak algılandı.