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Cansu Dere'den olay yaratan fotoğraf!

Cansu Dere'den olay yaratan fotoğraf!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere paylaştı yer yerinden oynadı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, yapımın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlü oyuncu, kural bozarak tatilde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çizgili mayosu ile objektif karşısına geçen Dere, adeta sosyal medyayı salladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyaya damga vuran tatil pozu...

Magazin / 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:52
Cansu Dere'den olay yaratan fotoğraf!

Sıla, Ezel, Şahsiyet gibi yapımlarda rol alan Cansu Dere, son olarak Sadakatsiz dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı dizide Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, yapımın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlü oyuncu, kural bozarak tatilde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen güzel oyuncu, çizgili mavi mayosu ile verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı. Dere'nin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı.

Takipçileri, ünlü oyuncu için 'İnanılmaz güzel', 'Dünyanın en güzel kadını', 'Hiç yaşlanmıyor, her yıl daha da güzelleşiyor' yorumlarını yaptı.

İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan tatil pozu...



En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Cansu Dere'nin paylaşımının ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri de merak konusu odu. İşte ünlü isimlerin makyajsız halleri...


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