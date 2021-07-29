Aleyna Tilki evlendi!

Magazin gündeminde düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.



Genç popçu, “Ayın 28’inde evleniyorum. 30’unda da klip çıkacak. Bu da davetiyem. 28’inde düğünümü Instagram hesabından canlı izleyebilirsiniz" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.



Müzikseverlerle buluşturacağı 'Sır' adlı yeni şarkısı için kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide, Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlendi.



Şarkıcının şahitliğini Ersay Üner, robotun şahitliğini ise Cemal Can Canseven’in yaptığı eğlenceli partide, davetliler Dj Doğuş Çabakçor'un şarkılarıyla eğlendi.



Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra yepyeni bir Türkçe şarkı ile sevenleriyle buluşacak olmaktan ve prodüktör olarak dünyaca ünlü müzisyen Diplo ile çalışmaktan keyif aldığını söyledi.



21 yaşındaki başarılı popçu, yeni şarkısının klibi için hazırlanan organizasyonu kendi Instagram hesabından canlı yayınla sevenleriyle paylaştı.



"DALINI BEĞENMEYEN MEYVE OLGUNLAŞMADAN ÇÜRÜR VE ÖLÜR"

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir mekanda sahne alan Tilki, bir takipçisinin eleştirisine maruz kalmıştı. Twitter kullanıcısı, "Daha birkaç ay önce dünya starı olmaya heveslenip İngilizce şarkı çıkaran, 'Eurovision'a katılmam, benim hedeflerim çok yüksek' diyen Aleyna Tilki; şimdi arabesk ve yemekli mekanlarda sahneye çıkıyor" mesajını yayınlamıştı.Bu sözlere kayıtsız kalmayan genç şarkıcı, hem takipçisinin eleştirisine yanıt vermiş hem de yeni parçasından söz etmişti.Tilki, "Çocuklar beni sevdiği gibi, 40 yaş üstü özel bir kitleye de konser verebildiğimi göstermek istedim bu yaşta. Onlara özel bir şarkı listesiyle. Dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür ve ölür" ifadelerini kullanmıştı.Şarkıcı, sözlerine, "Haftaya da Türkçe bir şarkı çıkartacağım. Belki dünyadaki farklı kültürler de Türkçe dinler diye. Doğru olgunlaşırsan, dünya starları senin dilinde bile şarkı yaparlar" şeklinde devam etmişti.