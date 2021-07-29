Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Aleyna Tilki evlendi!

Aleyna Tilki evlendi!

Popçu Aleyna Tilki, 30 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda satışa çıkacak, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibini, önceki akşam yakın dostlarına özel bir partiyle tanıttı.

Magazin / 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:49
Aleyna Tilki evlendi!

Magazin gündeminde düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.

Genç popçu, “Ayın 28’inde evleniyorum. 30’unda da klip çıkacak. Bu da davetiyem. 28’inde düğünümü Instagram hesabından canlı izleyebilirsiniz" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Müzikseverlerle buluşturacağı 'Sır' adlı yeni şarkısı için kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide, Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlendi.

Şarkıcının şahitliğini Ersay Üner, robotun şahitliğini ise Cemal Can Canseven’in yaptığı eğlenceli partide, davetliler Dj Doğuş Çabakçor'un şarkılarıyla eğlendi.

Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra yepyeni bir Türkçe şarkı ile sevenleriyle buluşacak olmaktan ve prodüktör olarak dünyaca ünlü müzisyen Diplo ile çalışmaktan keyif aldığını söyledi.

21 yaşındaki başarılı popçu, yeni şarkısının klibi için hazırlanan organizasyonu kendi Instagram hesabından canlı yayınla sevenleriyle paylaştı.

"DALINI BEĞENMEYEN MEYVE OLGUNLAŞMADAN ÇÜRÜR VE ÖLÜR"


Geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir mekanda sahne alan Tilki, bir takipçisinin eleştirisine maruz kalmıştı. Twitter kullanıcısı, "Daha birkaç ay önce dünya starı olmaya heveslenip İngilizce şarkı çıkaran, 'Eurovision'a katılmam, benim hedeflerim çok yüksek' diyen Aleyna Tilki; şimdi arabesk ve yemekli mekanlarda sahneye çıkıyor" mesajını yayınlamıştı.

Bu sözlere kayıtsız kalmayan genç şarkıcı, hem takipçisinin eleştirisine yanıt vermiş hem de yeni parçasından söz etmişti.

Tilki, "Çocuklar beni sevdiği gibi, 40 yaş üstü özel bir kitleye de konser verebildiğimi göstermek istedim bu yaşta. Onlara özel bir şarkı listesiyle. Dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür ve ölür" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, sözlerine, "Haftaya da Türkçe bir şarkı çıkartacağım. Belki dünyadaki farklı kültürler de Türkçe dinler diye. Doğru olgunlaşırsan, dünya starları senin dilinde bile şarkı yaparlar" şeklinde devam etmişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar