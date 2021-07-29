Aleyna Tilki evlendi!

Popçu Aleyna Tilki, 30 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda satışa çıkacak, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibini, önceki akşam yakın dostlarına özel bir partiyle tanıttı.
Magazin gündeminde düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.
Genç popçu, “Ayın 28’inde evleniyorum. 30’unda da klip çıkacak. Bu da davetiyem. 28’inde düğünümü Instagram hesabından canlı izleyebilirsiniz" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Müzikseverlerle buluşturacağı 'Sır' adlı yeni şarkısı için kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide, Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlendi.
Şarkıcının şahitliğini Ersay Üner, robotun şahitliğini ise Cemal Can Canseven’in yaptığı eğlenceli partide, davetliler Dj Doğuş Çabakçor'un şarkılarıyla eğlendi.
Aleyna Tilki, uzun bir aradan sonra yepyeni bir Türkçe şarkı ile sevenleriyle buluşacak olmaktan ve prodüktör olarak dünyaca ünlü müzisyen Diplo ile çalışmaktan keyif aldığını söyledi.
21 yaşındaki başarılı popçu, yeni şarkısının klibi için hazırlanan organizasyonu kendi Instagram hesabından canlı yayınla sevenleriyle paylaştı.