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Ağlayarak yardım istemişti! Tuğba Özay felç geçirdi!

Ağlayarak yardım istemişti! Tuğba Özay felç geçirdi!

Manavgat'taki yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Tuğba Özay, çektiği videoda "Yanıyoruz, nolur bütün devlet yetkililerine sesleniyorum... Yanıyor... yanıyor... Her yer yanıyor! Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz.. her yerimiz yanıyor. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Sesimizi duyurun. Daha çok uçak lazım." dedi.

Magazin / 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:15
Ağlayarak yardım istemişti! Tuğba Özay felç geçirdi!

İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi: ' Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... nolur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Nolur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor.'

'HER YERİMİZ YANIYOR'

Tuğba Özay, çektiği videoda 'Yanıyoruz, nolur bütün devlet yetkililerine sesleniyorum... Yanıyor... yanıyor... Her yer yanıyor! Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz.. her yerimiz yanıyor. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Sesimizi duyurun. Daha çok uçak lazım.' dedi.



'FELÇ GEÇİRDİM'

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

'Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim.'

'BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'En kötü günümüzü yaşıyoruz. Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim' dedi.

2015'TE YANMAKTAN KURTULMUŞTU

2015 yılında Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde makilik alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü. Kısa sürede genişleyen yangın, Tuğba Özay'ın anne ve babasının kaldığı çiftliğe kadar yaklaştı. Bunun üzerine çiftlikteki görevliler yangına müdahale etti.

İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Manavgat Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, Özay'ın çiftliğine ulaşmadan söndürüldü. Yangında, 5 dönümlük makilik alanla bir eve ait odun deposu ve bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.


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