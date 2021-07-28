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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali şaşırttı!

Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor. Dizide İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali...

Magazin / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:02
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali şaşırttı!

Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...






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