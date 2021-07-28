Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali şaşırttı!

Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor. Dizide İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali...