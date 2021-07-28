Halil Sezai dövmüştü! O adam konuştu: Beni her an öldürebilir!

İstanbul Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in darp edip tutuklanan ve "pişmanım" savunmasıyla 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, tahliyesiyle birlikte adeta pişmanlığını bir kenara bıraktı.



Öyle ki gerek sosyal medyada gerekse sahne aldığı mekanda olumsuz tavırlarına devam edince bu kez de "tehdit" ve "hakaret" soruşturmasının tarafı oldu.



"BENİ ŞEYTAN GİBİ GÖSTERDİ"

"HER AN ÖLDÜREBİLİR"

KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Darp edilen komşu Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na 7 sayfalık bir dilekçe sunarak Halil Sezai'den yeniden şikayetçi oldu.Sezai'nin 42 gün cezaevinde kalıp çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin her şeye rağmen! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi" diyerek milyonlar önünde ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti.Kendisinin fötr şapkayla tanındığını da ekleyen Meriç, Sezai'nin "Ağıt" adlı klibinde kendisini haksızlık yapan bir şeytan gibi gösterdiğini de ifade etti.Dilekçenin devamında Halil Sezai'nin, sahne aldığı bir mekanda "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama. Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. Duygum bu yalan söylemiyorum" sözlerine vurgu yapıldı. Sezai'nin eylemlerine devam edeceği dahası "Bir dahaki sefere" diyerek kendisini öldüreceğini kaydeden Meriç, olayın ardından zor zamanlar geçirdiğini de anlattı. Korkudan işini bıraktığını, evini terk ederek teknelerde yaşam sürüp gizlenmeye çalıştığını, psikolojisi ve vücut bütünlüğünün bozulduğunu da aktaran yaşlı adam, "Can korkum var. Kin besliyor, her an öldürebilir" dedi.Şarkıcı Halil Sezai'yi cezaevinin ıslah etmediğini de vurgulayan Hüseyin Meriç, uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. "Ölümle tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmasını ve dava açılmasını da istedi. Şikayetle ilgili soruşturma başlatırken savcılığın vereceği karar merak konusu.