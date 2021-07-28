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Aleyna Tilki 'evleniyor' !

Aleyna Tilki 'evleniyor' !

Açıklamaları, paylaşımları, şarkıları, giydikleri, klipleri ve aklınıza gelebilecek her şeyler gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü şarkıcı yarın evleneceğini açıkladı.

Magazin / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:47
Aleyna Tilki 'evleniyor' !

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacağı gün için geri sayımı başlatan Aleyna, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınladı.

Çıkardığı İngilizce şarkı ile yurt dışına açılan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyayı aktif olarak kullanırken dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

'AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM'

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagramdan canlı izleyebilirsiniz.)' dedi. Şarkı tanıtımı için böyle bir paylaşım yaptığı düşünülen Aleyna'ya yorum ve beğeni yağdı.

Aleyna Tilki, Sır şarkısının klibinde gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giymişti.

'Amerikada doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?' sorusuna yanıt veren Tilki, şunları söylemişti:

'Daha kötü olurdu. Amerika'da doğup, büyüseydim oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya'da doğmak, Anadolu'nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı. Benim dünya starı olabilecek olmamın başlıca nedeni kendine has bir tip olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi gösteriyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım'

DADI ARIYOR

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkıları kadar, sosyal medya paylaşımlarıyla da olay yaratıyor.

Daha önce twitter hesabında yazdıklarının daha iyi anlaşılması için bir tercüman arayan Aleyna Tilki, dadı aradığını yazdı.

21 yaşındaki sevilen popçu, iş hayatında asistan yerine dadıyla çalışmaya karar verdi.

Tilki, yaptığı duyuruda 'Biri için dadı arıyoruz. Ama 18 yaşından büyük kendisi. Kendime dadı tutacağım' dedi.

Tilki ayrıca 'Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey' şeklinde konuştu.

ARADIĞI ÖZELLİKLERİ SIRALADI

Nasıl bir dadı istediğini madde madde açıklayan Aleyna Tilki, aradığı kriterlerini şöyle sıraladı:

İngilizce ve Rusça bilmeli.

Çok sakin bin insan olmalı.

İleri görüşlü olmalı

Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum.

İyi bir gözlemcilik.

Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemeli...


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