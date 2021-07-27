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Evleniyorlar!

Evleniyorlar!

Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandıran Murat Dalkılıç, kısa süre önce Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili yaklaşık 3 aydır ilişkilerini gizli saklı yaşarken Akbaş önceki gün Dalkılıç'ın Çeşme'deki konserinde görüntülenmişti. Her fırsatta baba olmak istediğini belirten Dalkılıç'ın yakın bir zamanda evlilik teklif edeceği öğrenildi.

Magazin / 27 Temmuz 2021 Salı 21:07
Evleniyorlar!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yıl sonlandırmış, ilişkilerinin Dalkılıç'ın çocuk istediği ve Erçel'in buna hazır olmadığını söylemesiyle bittiği iddia edilmişti. Ayrılığın ardından uzun süredir yalnız olan popçu, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı.

3 AYDIR AŞK YAŞIYORLAR

Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile birliktelik yaşamaya başladı. İkilinin yaklaşık 3 aydır gizli saklı aşk yaşadıkları ortaya çıktı. İkili, konu hakkında sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde popçunun Çeşme konserinde Akbaş, aşkını en önden izlerken objektiflere takılmıştı.

EVLİLİK KARARI ALDI

Geçtiğimiz gün de sorulan aşk haberlerini yalanlamadan anlamsız bir şekilde tepki gösteren Dalkılıç'ın, Sitare Akbaş'la evlilik planları yaptığı öğrenildi.

Bu planını birkaç yakınıyla da paylaşan popçu, arkadaşlarından gelen "Acele etme birbirinizi iyice tanıyın" tavsiyelerini ise kulak ardı etti. Popçunun çok yakın çevresinden edinilen bilgiye göre yıllardır baba olmayı çok istediğini söyleyen Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'a yakın zamanda evlilik teklifi yapacak.

Bu arada Dalkılıç'ın eski aşkı Hande Erçel'le şimdiki sevgilisi Sitare Akbaş, bir dönem aynı dizi de rol almıştı.

Geçtiğimiz gün Çeşme konserinden çıkarken görüntülenen Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.

Yeniden sahnede olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Dalkılıç, "Bizden oyuncağımızın alındığını hissettiğimiz çok kıymetli bir durum söz konusu. İnsanlar eğlenmeye hasret kalmışlar. Biz de onların isteklerine içimizden nasıl geliyorsa onların dertlerine bir şekilde şifa olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

MUHABİRLERE SERT ÇIKTI

Sitare Akbaş ile ilişkisi hakkında soru sorulduğunda ise şarkıcı, "Bana bir şey soracaksan doğru sor!" diye çıkıştı.

"BİR ŞEY SORACAKSAN DOĞRU SOR!"

Şarkıcı, sözlerine "Bana doğru soru sormayacaksan hiç cevaplamam! Benim istemediğim soruyu sorduğun zaman cevaplamayacağım..." "Ben istersem söyleyeceğim. Bunu unutma tamam mı? Bu kadar senedir tanışıyoruz. Doğru söylerim ama ben istediğim zaman." şeklinde devam etti.

GÖRÜNTÜ ALINMASI ENGELLENDİ

Dalkılıç, sorulan sorulara "Ya bırakın Allah aşkına ne yapacaksınız ilişkimi?" diyerek arkasını dönüp gitti. O esnada korumalar, kameraların görüntü almasını engelledi.


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