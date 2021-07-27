Ece Erken: Sırtımda bardak kırdılar!

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu.



Ünlü çiftin önceki akşam olaylı bir gece geçirdiği iddia edildi. Söylentilere göre; Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yıldız Tilbe’yi dinlemeye gittiği mekanda kavgaya karıştı.



Erken ve eşi Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum’da Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı bir mekânda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye “Bu milleti dolandırmak değil mi?” diye sitem edince gerginlik çıktı.

Erken dün ‘Beyaz Magazin’de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: 2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekâna gittik. Saat 20.00’de gittiğimiz mekânda, 23.00’te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce ‘Bu dolandırıcılık değil mi?’ dedi.



"Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk.”

Sosyal medyada hızla yayılan haberlerde Ece Erken'in kaşının patladığı eşinin de dişlerini kırıldığı iddia edildi. Olay yerine jandarmanın geldiği ve Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun karakola giderek ifade verdiği de öne sürüldü.



'ECE ERKEN TOKAT ATTI'



Olayın yaşandığı mekânın sahibi Aleyna Çavuşoğlu ise UçanKuş TV’de yayınlanan ‘Canlı Masa’ programına bağlanarak Ece Erken’in kendisini sakinleştirmeye çalışan 55 yaşındaki kadına tokat attığını iddia etti.