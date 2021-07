Anıl Altan'dan Pelin Akil itirafı!

Oyuncu Pelin Akil ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Anıl Altan, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.

Sık sık eşi ve kızlarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Altan, bu kez eşi Pelin Akil ile aralarındaki hediye krizini sosyal medyaya taşıdı.





HEDİYE KRİZİ

KUTLASIN KUTLANMASIN ÖNEMLİ DEĞİL

"HEDİYEN DE YOLDA"

KUTUYA PARA KOYUP, NOT YAZMIŞ

"AŞKIM KABUL ET"

"İZLEYİN BANA HAK VERİN"

Kendisine hediye almayan eşinin yaptığını anlatan oyuncu, takipçilerini kırdı geçirdi. Instagram'ın hikayeler kısmında eşiyle paylaşım yapan Altan, olayı anlattı."Pelin'in gerçek yüzünü gösteriyorum arkadaşlar" diyerek söze başlayan Altan, "Bildiğiniz gibi Pelin, bir beş senedir falan bana hediye almayı bıraktı" dedi.Bunun üzerine araya giren güzel oyuncu, "Kaybediyorsun çünkü ya da kullanmıyorsun" dedi. Bunun üzerine Altan da "Hediyeye önem veren biri de değilim. Kutlansın kutlanmasın önemli değil" diye konuştu."Sürekli laf sokma o zaman" diyen eşine yanıt veren Anıl Altan, "Ama hayır. Pelin, durup dururken diyor ki "Anıl hadi iyisin. Hediyen de yolda" Bu demek oluyor ki 'Ben hediye almadım. Bir şeyler bakacağım haberin olsun' Doğum günüm 29 Mayıs'taydı. Pelin daha üç gün önce "Hediyen de yolda" diyor. Madem neden söylüyorsun bunu" ifadelerini kullandı.Ardından kendine aldığı bir elektronik aleti gösteren Altan, "Bunu da kendime aldım. İsteyerek, beğenerek aldım. Eve bir geldim. Bana 'Doğum günün kutlu olsun' diye kutuyu getiriyor. Kutunun içine zarfla para koymuş. Bir de not yazmış. Diyor ki: Ben almış gibi olayım. Bu güzel bir şey mi? Bir de çok güzel bir şeymiş gibi. Not da şu yazıyor: Anıl Bey sizi o kadar çok seviyoruz ki para iadesi yaptık. Sevgiler."Altan'ın "Markanın da adını yazmış. Para veriyor bana" sözleri üzerine; eşi, "Aşkım ben almış gibi olayım kabul et bunu ne olur?" dedi.Yakışıklı oyuncu, sözlerini; "Ben de sana böyle yapacağım bundan sonra. Kendine isteyerek aldığın şeylerin içine parasını koyup, not yazacağım" dedi. Neyse anlayan anladı. Çok ince düşünmüşsün Pelin'ciğim bu manevi hediye için teşekkürler" diyerek noktaladı.Eşinin anlattıklarına kahkahalarla gülen Pelin Akil ise "Anıl'ın storylerini sakın izlemeyin" dedi. Ardından eşini "İzlesinler de senin gerçek yüzünü görsünler" demesi üzerine "Ya da izleyin bana hak verin" diye konuştu.