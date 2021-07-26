MasterChef yarışmacısının talihsiz anları!

MasterChef’te yeni sezon heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu yarışmada ikinci tur elemeleri büyük bir heyecanla devam ediyor.



25 Temmuz Pazar akşamı 20’nci bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef’te yarışmacı adaylarından biri olan Oktay Uğur, talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı.



Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef'te, şefler; üç yarışmacıdan erişte istedi.



TERİ HAMURA DAMLADI



MEHMET YALÇINKAYA UYARDI



STÜDYODAN GÖNDERİLDİ

Hamur yoğuran genç yarışmacı, heyecan ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Oktay'ın kafasından damlayan terlerin yoğurduğu hamura karıştı.Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen ve bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledi.Şef Yalçınkaya, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti. Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı.Böylece yarışmacı Oktay Uğur, yaşadığı talihsiz olayla birlikte; ikinci turda MasterChef stüdyosundan gönderildi.