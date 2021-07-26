MasterChef yarışmacısının talihsiz anları!

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması 'MasterChef' 25 Temmuz Pazar akşamı 20'nci bölümüyle ekranlara geldi. Üçlü düello elemelerinin yapıldığı ikinci turda, şeflerin karşısına çıkan Oktay Uğur, büyük talihsizlik yaşadı. Yarışmacının alnında damlayan ter, yoğurduğu hamura karıştı. Bunu fark eden Mehmet Yalçınkaya ise kamera görüntülerini inceledikten sonra kararını verdi. İşte dünkü bölümde yaşananlar...
MasterChef’te yeni sezon heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu yarışmada ikinci tur elemeleri büyük bir heyecanla devam ediyor.
25 Temmuz Pazar akşamı 20’nci bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef’te yarışmacı adaylarından biri olan Oktay Uğur, talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef'te, şefler; üç yarışmacıdan erişte istedi.