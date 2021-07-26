Derya Şensoy, hastanelik oldu!

Meslektaşı Sarp Levendoğlu'ndan ayrıldıktan sonra iş insanı Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Derya Şensoy, setlere geri döndü.





ELİ ARABANIN KAPISINA SIKIŞTI





Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Yusuf Çim ile paylaştığı 'Sonsuza Dek Nedime' filminin bir sahnesinde oyuncu Derya Şensoy elini arabanın kapısına sıkıştırdı.



Apar topar hastaneye kaldırılan Derya Şensoy'un eline atel takıldı. İstanbul'da devam eden çekimlere oyuncu ara vermeden elindeki atel ile devam ediyor.