Hadise ve Mehmet Dinçerler tatilde!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti
Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, yurt dışına gitti. Taze aşıklar soluğu Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da aldı.
Ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.
Mehmet Dinçerler de konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz verdi.