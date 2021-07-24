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Hadise ve Mehmet Dinçerler tatilde!

Hadise ve Mehmet Dinçerler tatilde!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti

Magazin / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:10
Hadise ve Mehmet Dinçerler tatilde!


Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti

Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, yurt dışına gitti. Taze aşıklar soluğu Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da aldı.

Ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.


Mehmet Dinçerler de konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz verdi.


"YANIMDAKİ ÖZ KARDEŞİM"


Daha önce ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler, hakkında çıkan haberlerin ardından Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı.

Dinçerler, "Arkadaşlar yanımdaki öz be öz kız kardeşimdir. Lütfen, yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk." ifadelerini kullanmıştı.


"SİZ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAZIN"


İş insanı, şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşadığına yönelik iddialara ise sessiz kalmıştı. Mehmet Dinçerler, aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine, "Konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın." açıklamasında bulunup, ardından otomobiline binmişti.


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