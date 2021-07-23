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Nilgün Belgün'den flaş Uzay Heparı itirafı!

Nilgün Belgün'den flaş Uzay Heparı itirafı!

Tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Belgün burada, yıllar önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden müzisyen Uzay Heparı ile ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

Magazin / 23 Temmuz 2021 Cuma 12:02
Nilgün Belgün'den flaş Uzay Heparı itirafı!

Televizyoncu Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün, yıllar önce bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden müzisyen Uzay Heparı ile ilgili bir itirafta bulundu. Belgün, henüz ünlü olmadıkları dönemde Heparı ile sevgili olduklarını belirtti.

Belgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20'lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana aşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım. İlk benden küçük flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik. Geçenlerde alışveriş yaparken Uzay'ın annesi Eti ile karşılaştım. Büyükada'dan arkadaşım. Uzay'ın oğlu olduğunu çok sonra öğrendim.'


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