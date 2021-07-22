Ece Hakim Harvard'ın gözdesi oldu!

23 yaşındaki oyuncu ABD'de üniversite eğitimi almak isteyen Türk gençlerine rehber olan www.studyinamerica.com sitesinin yaptığı araştırmada, 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla mezun olan öğrencilerin arasında yer aldı. Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Ece Hakim bu başarısıyla, belirlenen 25 öğrencinin arasında gösterildi.