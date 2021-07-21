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Şarkıcı Alişan’ın acı günü!

Şarkıcı Alişan’ın acı günü!

Sanat camiası şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'tan çok üzücü bir haber geldi. Koronavirüse yakalanan ve bir süredir entübe edilen Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Alişan'ın aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yenik düştü. Durumu ağırlaşan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Entübe edilen Tektaş, Maslak'ta özel bir hastanede yatıyordu. Ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyordu. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.

Magazin / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:25
Şarkıcı Alişan’ın acı günü!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Önceki akşam Alişan'ı yasa boğan bir son dakika haberi geldi. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (41) Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından birçok ünlü isim, Alişan'a başsağlığı diledi.

Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti.

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Selçuk Tektaş'ın durumu bir kaç gündür kritik noktada seyrediyordu. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.


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