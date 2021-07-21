Şarkıcı Alişan’ın acı günü!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Önceki akşam Alişan'ı yasa boğan bir son dakika haberi geldi. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.



Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (41) Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından birçok ünlü isim, Alişan'a başsağlığı diledi.



Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti.



İKİ ÇOCUĞU VARDI



Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Selçuk Tektaş'ın durumu bir kaç gündür kritik noktada seyrediyordu. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.