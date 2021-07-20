Karan'ın pozlarına beğeni yağdı!

Bodrum'da tatil sezonunu açan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ile ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen'in paylaştığı yeni fotoğraflarla olay oldu.



Eşi Burak Özçivit ile Bodrum'da güzel havanın tadını çıkaran Fahriye Evcen, sık sık Bodrum tatilinden fotoğraf paylaşıyor.



Son olarak Evcen, 2 yaşındaki oğlu Karan'ın Bodrum'daki evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.



Altına da "Aslan oğlum" notunu düştü. Karan'ın bahçede su hortumuyla oynadığı anlar, birkaç saat içinde yüz binlerce beğeni aldı.



İşte o kareler;















