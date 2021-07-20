Almeda Abazi kızının yüzünü gösterdi

2019'da oğulları Efehan’ı kucaklarına alan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman’ın, 8 Haziran’da da kızları Alina dünyaya geldi. Çift, bebekleri 40 günlük olunca sosyal medyada fotoğraf paylaştı.









Almeda Abazi, Alina’nın doğduğu gün çektirdikleri kareyi “Alina’mız bugün 40 günlük oldu. Anne ve baba sizi çok seviyor canlarımız” notuyla paylaştı. Tolgahan Sayışman ise aynı kareyi sayfasında yayınlayarak “Sizi gönlümüzün prensesi Alina ile tanıştıralım. Kendisi bugün 40 günlük oldu” notunu yazdı.