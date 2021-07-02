Ünlü çiftten güzel haber!

TRT Spor kanalında spikerlik yapan Ersin Düzen ile Bein Sport spikeri Seyhan Şaşko çiftinden müjdeli bir haber geldi. Şaşko'nun hamile olduğu öğrenildi. Sosyal medyadan paylaşım yapan çift, mutluluklarını şu sözlerle dile getirdiler:



'Artık duyurmanın vakti geldi. Miniğimizi kucağımıza almak için sabırsızlanıyoruz. Çok başka bir duyguymuş... Neden mucize dendiğini daha iyi anladım.'



Baba olacak olmanın sevincini yaşayan Ersin Düzen ise, 'Bir süredir hayatımızın en büyük heyecanını yaşıyoruz. Ailemiz büyüyor. İnşallah, oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldığımız günleri görür, sevincini sizlerle paylaşırız. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.' açıklamasında bulundu.