Özge Ulusoy'a nazar değdi!

Ünlü manken Özge Ulusoy, yoğun tempolu çalışmaya dayanamadı, soluğu hastanede aldı.



Çok uzun saatler uykusuz kalan Özge Ulusoy'un gözleri şişerek kan çanağına döndü. Gözlerini açmakta zorlanan Ulusoy, göz hastanesine giderek korneasının iltihaplanarak zedelendiğini öğrendi.







Güzel manken gözüyle ilgili son durumu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.







NAZARA MEYDAN OKUDU



Mankenliğinin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk yapan Özge Ulusoy, hastaneye gitmeden önce şişen kırmızı gözünü "Gözler davul kırmızı ve acılı... Nazarda ışık hızı." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



"Daha sonra hastaneye giden oyuncu, "Sen mi büyüksün ben mi nazar? Bence ben." diyerek nazara meydan okudu.