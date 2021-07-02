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Karahan, mutlu evliliğin sırrını verdi!

Karahan, mutlu evliliğin sırrını verdi!

Bedri Güntay ile 7 yıllık mutlu bir evliliği olan başarılı oyuncu Pelin Karahan, iş hayatından evliliğine kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin / 2 Temmuz 2021 Cuma 12:56
Karahan, mutlu evliliğin sırrını verdi!

İki çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir derginin yeni sayısına kapak oldu.

Oyunculuğa “Kavak Yelleri” dizisiyle başlayan Karahan, mesleki hayatından özel hayatına kadar birçok konuda açıklama yaptı.



İşte Karahan'ın açıklamalarından ara başlıklar:

'BENİM İÇİN ZORDU'


“Gözümü orada açtım. İzleyici için keyifli fakat benim için biraz zor bir diziydi. Tüm sorumluluk 4 ana karakter üzerindeydi. Ben de tecrübesizdim. İnsanlar hala bana ‘Aslı' diye sesleniyor. O yükü taşıması kolay değildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve çalıştım. Hakkını verdiğimi düşünüyorum.”

'AŞK DA VAR'


7 yıldır Bedri Güntay'la evli olan ünlü oyuncu, “Mutlu bir evliliğin sırrı nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile iyi bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabii aradaki uyum ve denge de önemli. Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı.”


Pelin Karahan


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