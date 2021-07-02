Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu kimdir?

Gülşen Bubikoğlu'nun son hali herkesi kendine hayran bıraktı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gülşen Bubikoğlu paylaştığı son fotoğrafla yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.
‘Yeşilçam'ın güzel gülen yıldızı' olarak bilinen Gülşen Bubikoğlu'nun şimdiki hali oldukça beğeniliyor. Sosyal medyayı kullanarak hayranlarıyla arasındaki bağı devam ettiren Bubikoğlu, hala büyük ilgi görüyor. Son olarak Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla gündem oldu.
Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişim kuruyor.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN KARTAL TİBET PAYLAŞIMI!
Kendi fotoğrafını paylaşarak binlerce beğeni alan Gülşen Bubikoğlu
, Kartal Tibet'in ölüm haberine de sessiz kalmadı. Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları olarak bilinen ikili geçmişte birçok başarılı işe imza atmıştı. Bubikoğlu'nun haberi alınca çok üzüldüğü ve ailesine başsağlığı dilediği biliniyor. Instagram ehsabından paylaşım yapan Gülşen Bubikoğlu
'Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından , aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET' i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE'de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı. Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Hayranları Gülşen Bubikoğlu
ve Kartal Tibet'in birlikte oynadığı sahneleri paylaştı.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?
Gülşen Bubikoğlu
1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'ni tamamlayan Bubikoğlu LCC'kursuna da katıldı. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katıldı ve herkes tarafından çok beğenildi.
3 kadın, 3 erkek oyuncu adayının seçildiği Ses Dergisi'nin yarışmasında, seçilen kadın ve erkek yıldızlar, sekiz yapımcıya iki yıl süre ile birer film yapma zorunluluğu vardı. Bu nedenle birinci seçilmemesi için uğraşılan Gülşen Bubikoğlu
, 1973 yılında Necla Nazır'ın ardından ikinci oldu. Bu ikinciliğin ardından Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam'a dahil oldu.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye'de Gülliye karakterine can veren yıldız isim Gülşen Bubikoğlu
Macaristan, Moskova, Kuveyt
, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU EVLİ Mİ?
Gülşen Bubikoğlu
1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. Türker İnanoğlu ile yaptığı evliliğin ardından Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu. 28 Aralık 1977 yılında ise kızları Zeynep dünyaya geldi.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Yaban (1973)
Şafakta Buluşalım (1975)
Üç Kağıtçılar (1975)
Ah Nerede (1975)
Mahçup Delikanlı (1974)
Yüz Liraya Evlenilmez (1974)
Cici Kız Aysın (1974)
Reisin Kızı (1974)
Ayrı Dünyalar (1974)
Yaz Bekarı (1974)
Ah Bu Gençlik (1975)
Evcilik Oyunu (1975)
Kader Bağlayınca (1976)
Sıralardaki Heyecan (1976)
Ne Umduk Ne Bulduk (1976)
Baş Belası (1976)
Ölmeyen Şarkı (1977)
Bizim Kız (1977)
İşte Bizim Hikayemiz (1978)
Vahşi Gelin (1978)
Mücevher Hırsızları (1979)
Canikom (1979)
Renkli Dünya (1980)
Tanrıya Feryat (1980)
Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
Gırgıriye (1981)
Görgüsüzler (1982)
Leyla İle Mecnun (1982)
O Kadın (1982)
Kördüğüm (1982)
Gırgıriyede Cümbüş Var (1983)
İhtiras Fırtınası (1983)
Gırgıriyede Büyük Seçim (1984)
Alev Alev (1984)
Paramparça(1985)
Savunma (1986)
Kıskıvrak (1986)
Kurtar Beni (1987)
Kızım ve Ben/ Gurbet Kadını (1988)
Suçlu (1989)
Madde 438 (1990)
Zirvedekiler (1993)
Affet Bizi Hocam (1998)