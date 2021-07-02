Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu kimdir?

Gülşen Bubikoğlu'nun son hali herkesi kendine hayran bıraktı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gülşen Bubikoğlu paylaştığı son fotoğrafla yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.



‘Yeşilçam'ın güzel gülen yıldızı' olarak bilinen Gülşen Bubikoğlu'nun şimdiki hali oldukça beğeniliyor. Sosyal medyayı kullanarak hayranlarıyla arasındaki bağı devam ettiren Bubikoğlu, hala büyük ilgi görüyor. Son olarak Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla gündem oldu.



Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişim kuruyor.









GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN KARTAL TİBET PAYLAŞIMI!



GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?



TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ



GÜLŞEN BUBİKOĞLU EVLİ Mİ?



GÜLŞEN BUBİKOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

