Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı! Ferhan Şensoy kimdir?

Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı. Ferhan Şensoy'un sağlık durumu sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy'un dostları geçmiş olsun mesajı iletti. Usta oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'a kısa süre önce anjiyo yapılmıştı. Şensoy'un neden hastaneye kaldırıldığı hakkında kızı Derya Şensoy bilgi verdi. Peki Ferhan Şensoy neden hastaneye kaldırıldı? Ferhan Şensoy'un sağlık durumu ne? Ferhan Şensoy kimdir?









FERHAN ŞENSOY NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?



FERHAN ŞENSOY'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?



FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

