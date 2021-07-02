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Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı! Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı! Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy hastaneye kaldırılması haberi tüm sevenlerini üzdü. Ferhan Şensoy'un hastaneye kaldırılma sebebini ise kızı Derya Şensoy iç kanama olarak açıkladı. İşte Ferhan Şensoy'un sağlık durumundaki son gelişmeler....

Magazin / 2 Temmuz 2021 Cuma 09:35
Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı! Ferhan Şensoy kimdir?

Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı. Ferhan Şensoy'un sağlık durumu sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy'un dostları geçmiş olsun mesajı iletti. Usta oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'a kısa süre önce anjiyo yapılmıştı. Şensoy'un neden hastaneye kaldırıldığı hakkında kızı Derya Şensoy bilgi verdi. Peki Ferhan Şensoy neden hastaneye kaldırıldı? Ferhan Şensoy'un sağlık durumu ne? Ferhan Şensoy kimdir?



FERHAN ŞENSOY NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?


Ferhan Şensoy'un anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şensoy'un buradaki tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edildiği biliniyor.



FERHAN ŞENSOY'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?


Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy babasının sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Derya Şensoy 'Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz' dedi.



FERHAN ŞENSOY KİMDİR?


Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951 yılında Samsun'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olan Ferhan Şensoy, roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film yazarı olarak da görev yapıyordu. Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu olan Şensoy, 1987 yılından beri devam eden tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler sayesinde popülerliğini arttırdı. Ayrıca Ferhan Şensoy Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

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