Evcen'in yeni dizisi ve partneri belli oldu!

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Kurt Seyit ve Şura, Ölene Kadar gibi birçok başarılı dizide rol alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Fahriye Evcen, oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra dizi setlerine çıkmama kararı almıştı.



Karan'ın büyümesinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yeni dizi projesinde belli oldu. Yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan Alparslan isimli dizide başrol oynayacak olan Evcen, Barış Arduç'la partner oldu.



Fahriye Evcen'in fotoğrafı paylaşılırken Alparslan dizisinde rol alacağı kesinleşmiş oldu. İşte o fotoğraflar...













