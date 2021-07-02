Aşk iddiaları doğru çıktı!

İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programın sunucusu İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edilmişti.OBJEKTİFLERE TAKILDISelin Şekerci, Zorlu AVM'deki alışveriş turu sonrasında meydan katında yakın dostlarıyla bir araya geldi. AVM'den ayrılırken objektiflere takılan oyuncu, "Bugün son set günümüz. Şimdi oraya gidiyorum, sonrasında kısa bir tatil yapıp dinleneceğim" dedi.



"EVET, HABERLER DOĞRU"



Son dönemde hakkında çıkan "İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" şeklindeki haberler hatırlatılan Selin Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" diyerek aşk yaşadıklarını doğruladı.