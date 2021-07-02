Annesi sosyal medyayı salladı!

İşte Bu Benim Masalım dizi ile oyunculuk deneyimi yaşayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medyayı aktif kullanırken yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.



Küçük kızı Ayça Tilki ile geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, İstanbul'a dönerken Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.



Kalamış'ta güzel havanın tadını çıkaran Havva Öztel, gri elbisesi ile verdiği pozu takipçileri ile paylaştı. Öztel, genç kızlara taş çıkartırken paylaşımı eğeni yağmuruna tutuldu.



İşte Havva Öztel'in pozları;













