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İrem Derici hastanelik oldu!

İrem Derici hastanelik oldu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sezonun yorgunluğunu atmak için arkadaş grubu ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Hastaneye giderek üşüttüğünü söyleyen İrem Derici'ye serum tedavisi uygulandı. Sağlık durumunu merak eden sevenleri için açıklama yapan ünlü şarkıcı, 'Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler' dedi.

Magazin / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:22
İrem Derici hastanelik oldu!

Koronavirüs pandemisinin ardından yasakların kalkmasının ardından soluğu Çeşme'de aldı. Tatiline devam eden Derici, geçtiğimiz gün kendisini kötü hissetmesi nedeniyle hastaneye gitti.

Derya Uluğ'u dinlemeye gittiği mekanda üşüttüğünü ifade eden Derici, 'Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı.' dedi.


Serum tedavisi gören İrem Derici'nin o anlarını Murat Balcı, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının serum aldığı anlar takipçilerini korkuttu.

Derici ise takipçilerinin sağlık durumunu sorması üzerine 'Bir sürü mesaj gelmiş, iyi misin diye. Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler' açıklamasını yaptı.

İrem Dericiİrem Derici HastaneMurat Balcı


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