Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a veda!

Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile adından söz ettiren Özgür Ozan, yeni sezonda kadroda yer almayacak. Özgür Ozan'ın ayrılığının ardından yerimi doldurmak için harekete geçen yapım ekibi son olarak Kuzey Yıldızı dizisinin başrolü İsmail Demirci ile görüşmelere başladı.
Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar dizisi sezon finali yapmasının ardından adeta yaprak dökümü yaşadı. İlk olarak Hüsnü Çoban'ın çocukları Zeliş ve Tekin karakterlerine hayat veren Yüsra Geyik ile Onur Bay kadroya veda etti.