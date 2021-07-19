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Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a veda!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a veda!

Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile adından söz ettiren Özgür Ozan, yeni sezonda kadroda yer almayacak. Özgür Ozan'ın ayrılığının ardından yerimi doldurmak için harekete geçen yapım ekibi son olarak Kuzey Yıldızı dizisinin başrolü İsmail Demirci ile görüşmelere başladı.

Magazin / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:44
Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a veda!

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar dizisi sezon finali yapmasının ardından adeta yaprak dökümü yaşadı. İlk olarak Hüsnü Çoban'ın çocukları Zeliş ve Tekin karakterlerine hayat veren Yüsra Geyik ile Onur Bay kadroya veda etti.

HÜSNÜ ÇOBAN DİZİDEN AYRILDI MI?


Özgür Ozan'ın hayat verdiği Hüsnü Çoban'ın da kadrodan ayrılmasının ardından büyük bir boşluk oluşurken yapım ekibi harekete geçti.

Yapım ekibi son olarak Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan İsmail Demirci ile görüşmelere başladı. Ünlü oyuncu ile olan görüşmelerin kısa sürede neticelenmesi bekleniyor.

Özgür OzanHüsnü Çoban Diziden Ayrıldı Mı?Hüsnü ÇobanArka Sokaklar Hüsnü Çoban


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