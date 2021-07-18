Yakın arkadaşlardan Bodrum çıkarması!

Yazı Bodrum'da geçiren Gülben Ergen, Seda Sayan ile buluştu.



Tekneyle açılan ikiliden Ergen, ilk olarak ayaklarını takipçileriyle paylaştı ve 'Bilin bakalım yanımda kim var?' notunu düştü.



Ergen sonrasında Sayan ile olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.







'KULAKLARI ÇINLAYANLAR EL KALDIRSIN'



Üç çocuk annesi, bu poz için “Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın' diye yazdı.



Sayan ise bu gönderiye; 'Arkadaş, can, bir tanem' şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.





