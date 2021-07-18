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Küfür ederek tabancayla defalarca ateş açmıştı! Murat Övüç'ün oğlu bu kez de...

Küfür ederek tabancayla defalarca ateş açmıştı! Murat Övüç'ün oğlu bu kez de...

Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha! Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. İşte Murat Övüç'ün oğlundan tepki çeken görüntü!

Magazin / 18 Temmuz 2021 Pazar 14:13
Küfür ederek tabancayla defalarca ateş açmıştı! Murat Övüç'ün oğlu bu kez de...

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Paylaştığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Övüç, bu kez de araba kullandığı sırada alkol alarak trafikte dehşet saçtı.

Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi.



Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek alkol aldıkları yer alıyor.

Burakcan Övüç ArabadaBurakcan Övüç Kurşun YağdırdıMurat Övüç'ün Oğlu


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