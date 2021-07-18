Hande Yener kansere yakalandığını açıkladı!

Hande Yener, 'Cumartesi Sürprizi' isimli programda Ömür Sabuncuoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu. Yener, bugüne kadar en yakınlarından bile gizlediği sırrını paylaştı.



Bir yıl önce meme kanseri olduğunu açıklayan Yener, 'Kimseye anlatmadım. Pandemi döneminde herkesin morali çok bozuktu. Sevenlerimi üzmek istemedim.' dedi.



'İLK ÖĞRENDİĞİMDE ÖLECEĞİMİ SANDIM'



Göğsünde kitle hissettiğini ve hemen hastaneye koştuğunu anlatan ünlü şarkıcı, 'Kanser olduğum söylendi. Ailemden sakladım. Sonuçları bekliyordum. Doktorun sonuca bakıp 'felaket' dediğini duydum, öleceğimi sandım.' ifadelerini kullandı.



'AMELİYATTAN ÇIKIP SAHNEYE GELDİM'



Hande Yener, teşhisin ardından ameliyata alındığını açıkladı. Ameliyat 7 saat sürdü. 5 gün hastanede kaldım. Ameliyattan bir hafta sonra Altın Kelebek Ödülü'mü alacaktım. Vücuduma drenler taktılar. Drenler ve kablolar görünmesin diye vatkalı ceket giydim ve kimse anlamadı.' şeklinde konuştu.