Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika’da!

Oyuncu Ebru Şahin, bir yılı aşkın süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.



Sevgililer geçtiğimiz gün yine tatile çıktı ve bu kez Afrika'ya gitti.







DANS ETTİLER



Yerli halkla birlikte dans eden ikili, o anları Instagram'dan paylaştı.



Eğlenceli halleri dikkat çeken çifte övgüler yağdı.







İLK TATİL MALDİVLER'DEYDİ



Hercai dizisi sırasında tanıştığı Cedi Osman ile büyük bir aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde başarılı basketbolcunun yakınlarıyla tanışmıştı.







İkili, sonrasında tatil sezonunu açmak için Maldivler'e gitmişti.