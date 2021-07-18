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Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika’da!

Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika’da!

Maldivler’in ardından Afrika tatiline çıkan Ebru Şahin ile Cedi Osman, yerli halk ile dans etti, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Magazin / 18 Temmuz 2021 Pazar 14:30
Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika’da!

Oyuncu Ebru Şahin, bir yılı aşkın süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.

Sevgililer geçtiğimiz gün yine tatile çıktı ve bu kez Afrika'ya gitti.



DANS ETTİLER

Yerli halkla birlikte dans eden ikili, o anları Instagram'dan paylaştı.

Eğlenceli halleri dikkat çeken çifte övgüler yağdı.



İLK TATİL MALDİVLER'DEYDİ

Hercai dizisi sırasında tanıştığı Cedi Osman ile büyük bir aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde başarılı basketbolcunun yakınlarıyla tanışmıştı.



İkili, sonrasında tatil sezonunu açmak için Maldivler'e gitmişti.

Ebru Şahin Sosyal MedyasıHercai DizisiEbru Şahin ve Cedi Osman Ilişkisi


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