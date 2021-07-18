Burçin'den flaş

İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ile 'Poyraz Karayel' dizisinde tanışarak sevgili olmuştu.



3,5 yıl süren ilişkilerini evlilikte taçlandırmaya hazırlanan çift, ani bir kararla ayrıldı.



Hayranları bu karar karşısında şaşırırken Kaleli, Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka başladı.



İkilinin aşkı kısa sürdü, Kaleli şarkıcı Sıla'ya gönlünü kaptırdı. Sıla ile aşk yaşayan oyuncu Burçin Terazioğlu'nu Instagram'dan sildi.



BURÇİN'DEN KARŞI HAMLE



Spor eğitmeni olan Umut Duygu ile aşk yaşayan Terzioğlu ise eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından, İlker Kaleli'yi sildi.



Burçin Terzioğlu 3,5 yıl aşk yaşadığı İlker Kaleli ile ilgili sorulara, 'İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Bununla ilgili çok konuşmaya gerek yok.' şeklinde yanıt vermişti.



Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli yi sildi #1



'ŞU CANIMIN CANISIN..'



Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.



Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, 'Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere...' notuyla paylaşmıştı.



Sıla ise yayınladığı bu kareye, 'Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.' notunu düşmüştü.