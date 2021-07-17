Acun Ilıcalı'dan Cansu Dere paylaşımı!

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan manken ve oyuncu Cansu Dere, televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ilıcalı, buluşmaya sıfır makyajla gelen Dere ile çekilmii bir fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
Sadakatsiz dizisinin sezon finaline girmesi sonucu tatile giren Cansu Dere, Acun Ilıcalı ve İbrahim Büyükak ile bir araya geldi. Ilıcalı, o anlardan bir kareyi Instagram hesbaından paylaştı.
Cansu Dere, makyajsız haliyle dikkat çekerken doğal güzelliğiyle de hayran bıraktı.
Dere, 2000 yılında Türkiye 3. güzeli seçilmişti.