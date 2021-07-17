Acun Ilıcalı'dan Cansu Dere paylaşımı!

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan manken ve oyuncu Cansu Dere, televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ilıcalı, buluşmaya sıfır makyajla gelen Dere ile çekilmii bir fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.