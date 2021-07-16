Ünlü çift bakın neden boşanmış...

Oyuncu Emine Ün ve işadamı Tolga Karataş'ın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve sevenlerini şaşırmıştı. İkilinin ayrılık sebebini ise Karataş açıkladı.



Karataş önceki gün Akmerkez'de bir kadınla görüntülendi.



İşadamı, “Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir” dedi. Karataş, Emine Ün'le boşanması hakkında ise şunları söyledi: “Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum.”