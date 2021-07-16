Son haline yorum yağdı: 'Artık ne olur yapma!'

'Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz hafta estetik itirafında bulundu, yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı.



ESTETİKLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI



Daha önce estetik yaptırdığı iddialarını reddeden 28 yaşındaki Ersubaşı, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; yaptırdığı işlemleri tek tek saydı. Ersubaşı, "Elmacık kemiğime, yanağıma, dudağıma, çeneme, burnuma dolgu yaptırdım. İstediğiniz kadar 'Dudakları dolgu' diyebilirsiniz. Doğru, yalan değil. Yaptırdım... Botoksum da var. 30'a iki kala tribine girdim" ifadelerini kullandı.







"İSTEYEN İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR"



"İyi ki de yaptırdım" diyen Damla Ersubaşı, "İsteyen istediğini söyleyebilir, ben şu an böyle çok mutluyum. Yüzüm hala şiş. Tam oturması bir haftayı buluyormuş, o yüzden çok bahsetmedim size" şeklinde konuştu.



Damla Ersubaşı, son halini bugün Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ersubaşı'nın yeni halini bazı takipçileri beğenmedi ve "artık estetik yaptırma" uyarısında bulundu.

