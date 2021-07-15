Naz Çağla Irmak ‘Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı! Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında?

Naz Çağla Irmak, kanserle savaşıyla tanınan ve vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Nazlı Can Tay'ın hayatını anlatan “Demir Kadın Neslican” filmi için saçlarını kazıttı. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Kader rolüyle tanınan Naz Çağla Irmak, kanser hastası Nazlı Can Tay'ı anlatan Demir kadın filminde başrolü oynayacak. Saçlarını kazıttığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Naz Çağla Irmak sosyal medyada merak konusu oldu. Okuyucular Naz Çağla Irmak kimdir sorusunun yanıtını aradı. Peki Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Naz Çağla Irmak hangi dizilerde oynadı? Sizler için Naz Çağla Irmak'ın hayatını yazdık.









Naz Çağla Irmak Kimdir? Naz Çağla Irmak Kaç Yaşında?



Naz Çağla Irmak Hangi Dizilerde Oynadı?



Naz Çağla Irmak'ın Annesi Kimdir?



Naz Çağla Irmak 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bizim Evin Halleri dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. 2015 yılında rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan Naz Çağla Irmak, 2018 yılında yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu, başrollerinde ise Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar'ın yer aldığı “Çakallarla Dans 5” filminde Leyla karakterini oynadı. 3 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Naz Çağla Irmak'ın iki erkek kardeşi var. İkizler burcu olan Naz Çağla Irmak 1.66 cm boyunda ve 54 kilo.2002- Bizim Evin Halleri2015/2018 – Kırgın Çiçekler / Kader2020/2021 – Tövbeler Olsun / Aylin Necipli2021- Ayak İşleri / Yasemin2021- Amacı Olmayan Grup2019 – Çakallarla Dans 5 / LeylaTecrübeli bir oyuncu olan Hülya Gülşen Irmak'ın kızı olan Naz Çağla Irmak, annesiyle büyümenin oyunculuk hayatı için oldukça önemli olduğunu söylüyor. Set ahlakını daha çocukken annesi ile sete gittiği zamanlarda öğrendiğini belirtiyor.vesorularının yanıtı bu şekildedir. Filmin ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil.