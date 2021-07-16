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Çağla Şikel kaza geçirdi!

Çağla Şikel kaza geçirdi!

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Çağla Şıkel, talihsiz bir kaza geçirdi. Yoga yaparken fotoğrafını paylaşan ünlü model, daha sonra çenesinin çizildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı..

Magazin / 16 Temmuz 2021 Cuma 21:00
Çağla Şikel kaza geçirdi!

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel 'e nazar değdi. Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Şıkel, kaza geçirdi.

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken model ve sunucu Çağla Şıkel, spor yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Yoga yaparken, amuda kalktığı fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü model, paylaşımına, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel" notunu düştü. bDaha sonra Şıkel, çenesinin çizildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı. Hadise'den ayrıldıktan sonra adı manken Çağla Şıkel ile anılmaya başlanan Kaan Yıldırım, konularla ilgili sessizliğini korurken, ilk açıklama Çağla Şıkel'den gelmişti.

İki çocuk annesi, 42 yaşındaki manken, hakkındaki aşk dedikodularının ardından "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" ifadelerini kullanmıştı.

MASKESİ ELE VERDİ

Çağla Şıkel'in, kalp emojisi de eklediği Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, Kaan Yıldırım'ın ürettiği bir maskeyi takması ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü manken, paylaşımına not olarak ise "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum. Dün gece chedar soslu patates kızartması, bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyor bu. Denge önemli" mesajını ekledi. Şarkıcı Hadise de oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sıklıkla bu maskelerden takıyor ve sevgilisinin markasını destekleyerek reklam katkısında bulunuyordu.

"DOSTÇA AYRILDIK"

Kaan Yıldırım, Hadise ile biten ilişkisi sonrası, "Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık. Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler" açıklamasını yapmıştı.


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