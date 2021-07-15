Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları!

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam beş yıl geçti. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 gecesinin yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

HAKAN URAL

'15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü.'







DENİZ SEKİ

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.'







BÜLENT SERTTAŞ

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.'