Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın ve Berker Güven aşk yaşıyor!

Nihal Yalçın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile görüntülendi. Birlikte tatil yapan çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkilinin baş başa çıktığı tatilde mutlu görüntüleri dikkatleri çekti. Nihal Yalçın ve Berker Güven'in aşkı sonrası okuyucular Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın hangi dizilerde oynadı? Sorularına yanıt aradı. Sizler için Nihal Yalçın kimdir sorusunu yanıtladık.





NİHAL YALÇIN KİMDİR?



NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİ VE FİLMLER NELER?



NİHAL YALÇIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER



NİHAL YALÇIN VE BERKER GÜVEN AŞK YAŞIYOR!



Nihal Yalçın 29 Mart 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. 40 yaşındaki Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenli. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Yalçın'ın üç kız ve bir erkek kardeşi var.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamlayan Nihal Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Ancak tiyatroyu bir süre önce bıraktı.2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise 'Rukiye' karakteri ile beyaz perdeye adım attı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda “Meryem” rolünde izleyicinin karşısına çıktı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno) / Sinema Filmi – 2005Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007Ay Lav Yu (Rukiye) / Sinema Filmi – 2009Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009Hayatın Tuzu (Süheyla) / Sinema Filmi – 2009Avrupa Yakası (Meryem) – 2009Kış Masalı (Figen) – 2009Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010Araf (Derya) / Sinema Filmi – 2011Kurtuluş Son Durak (Goncagül) / Sinema Filmi – 2011Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014Yeraltı (Türkan) / Sinema Filmi 2011Berlin Kaplanı (Elvan) / Sinema Filmi – 2012Beş Kardeş (Canan) – 2015Yol Ayrımı (Emine) / Sinema Filmi – 201717. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ÖdülüOyuncu Nihal Yalçın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile Gümüşlük'te görüntülendi. Birlikte denize giren ikilinin fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Baş başa denizin içerisinde sohbet edip birbirlerine sarılan çiçeği burnunda aşıklar, kendilerini tanıyan hayranlarıyla sohbet etti.vesorularının cevapları bu şekildedir.