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Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın ve Berker Güven aşk yaşıyor!

Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın ve Berker Güven aşk yaşıyor!

Nihal Yalçın sevgilisi Berker Güven ile görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın nereli? Nihal Yalçın hangi dizilerde oynadı? İşte Nihal Yalçın’ın hayatı…

Magazin / 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:52
Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın ve Berker Güven aşk yaşıyor!

Nihal Yalçın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile görüntülendi. Birlikte tatil yapan çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkilinin baş başa çıktığı tatilde mutlu görüntüleri dikkatleri çekti. Nihal Yalçın ve Berker Güven'in aşkı sonrası okuyucular Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında? Nihal Yalçın hangi dizilerde oynadı? Sorularına yanıt aradı. Sizler için Nihal Yalçın kimdir sorusunu yanıtladık.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?


Nihal Yalçın 29 Mart 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. 40 yaşındaki Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenli. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Yalçın'ın üç kız ve bir erkek kardeşi var.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamlayan Nihal Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Ancak tiyatroyu bir süre önce bıraktı.

2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise 'Rukiye' karakteri ile beyaz perdeye adım attı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda “Meryem” rolünde izleyicinin karşısına çıktı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.

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NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİ VE FİLMLER NELER?


Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno) / Sinema Filmi – 2005
Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007
Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007
Ay Lav Yu (Rukiye) / Sinema Filmi – 2009
Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009
Hayatın Tuzu (Süheyla) / Sinema Filmi – 2009
Avrupa Yakası (Meryem) – 2009
Kış Masalı (Figen) – 2009
Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010
Araf (Derya) / Sinema Filmi – 2011
Kurtuluş Son Durak (Goncagül) / Sinema Filmi – 2011
Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014
Yeraltı (Türkan) / Sinema Filmi 2011
Berlin Kaplanı (Elvan) / Sinema Filmi – 2012
Beş Kardeş (Canan) – 2015
Yol Ayrımı (Emine) / Sinema Filmi – 2017

NİHAL YALÇIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER


17. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

Nihal Yalçın'ın oynadığı diziler

NİHAL YALÇIN VE BERKER GÜVEN AŞK YAŞIYOR!


Oyuncu Nihal Yalçın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile Gümüşlük'te görüntülendi. Birlikte denize giren ikilinin fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Baş başa denizin içerisinde sohbet edip birbirlerine sarılan çiçeği burnunda aşıklar, kendilerini tanıyan hayranlarıyla sohbet etti.

Nihal Yalçın kimdir, Nihal Yalçın kaç yaşında ve Nihal Yalçın'ın oynadığı diziler sorularının cevapları bu şekildedir.

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