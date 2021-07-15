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Naz Çağla Irmak ‘Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı! Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında?

Naz Çağla Irmak ‘Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı! Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında?

Naz Çağla Irmak, kanser nedeniyle vefat eden ve Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın hayatı Demir Kadın filmi için saçlarını kazıttı. Bunun üzerine Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Naz Çağla Irmak nereli? Naz Çağla Irmak hangi dizilerde oynadı? İşte Naz Çağla Irmak’ın hayatı…

Magazin / 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:49
Naz Çağla Irmak ‘Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı! Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında?

Naz Çağla Irmak, kanserle savaşıyla tanınan ve vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Nazlı Can Tay'ın hayatını anlatan “Demir Kadın Neslican” filmi için saçlarını kazıttı. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Kader rolüyle tanınan Naz Çağla Irmak, kanser hastası Nazlı Can Tay'ı anlatan Demir kadın filminde başrolü oynayacak. Saçlarını kazıttığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Naz Çağla Irmak sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Naz Çağla Irmak hangi dizilerde oynadı? Sizler için Naz Çağla Irmak'ın hayatını yazdık.



Naz Çağla Irmak Kimdir? Naz Çağla Irmak Kaç Yaşında?


Naz Çağla Irmak 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bizim Evin Halleri dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. 2015 yılında rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan Naz Çağla Irmak, 2018 yılında yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu, başrollerinde ise Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar'ın yer aldığı “Çakallarla Dans 5” filminde Leyla karakterini oynadı. 3 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Naz Çağla Irmak'ın iki erkek kardeşi var. İkizler burcu olan Naz Çağla Irmak 1.66 cm boyunda ve 54 kilo.

Naz Çağla Irmak Hangi Dizilerde Oynadı?


Dizi

2002- Bizim Evin Halleri
2015/2018 – Kırgın Çiçekler / Kader
2020/2021 – Tövbeler Olsun / Aylin Necipli
2021- Ayak İşleri / Yasemin

Film

2021- Amacı Olmayan Grup
2019 – Çakallarla Dans 5 / Leyla



Naz Çağla Irmak'ın Annesi Kimdir?


Tecrübeli bir oyuncu olan Hülya Gülşen Irmak'ın kızı olan Naz Çağla Irmak, annesiyle büyümenin oyunculuk hayatı için oldukça önemli olduğunu söylüyor. Set ahlakını daha çocukken annesi ile sete gittiği zamanlarda öğrendiğini belirtiyor.


Naz Çağla Irmak kimdir ve Naz Çağla Irmak hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtı bu şekildedir.

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