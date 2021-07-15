İhanet iddialarına yanıt geldi!

2018 yılında nikah masasına oturan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde evliliğini sonlandırmıştı.



Dizdar'ın boşanmasının nedeni olarak, Masumlar Apartmanı dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzunel gösterilmişti.



Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Uzunel'den ihanet iddialarına cevap geldi. Çıkan haberlere isyan eden oyuncu, "Merve sevdiğim bir arkadaşım, bu konu kapansa iyi olur, ayıp bence. Merve'nin durumu ne bilmiyorum? Bu konuları konuşmaya değmez, benle alakalı bir durum değil" dedi.

