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Nebahat Çehre'den Akbaş'a yanıt!

Nebahat Çehre'den Akbaş'a yanıt!

1960 yılında elde ettiği Türkiye güzeli unvanıyla sinemaya adım atıp yüzlerce filmde ve onlarca televizyon dizisinde rol alan sanatçı Nebahat Çehre, 65 yıllık eski dostu sanatçı Aydemir Akbaş'ın 'Eğer eşim Beyhan ile evlenmeseydim, Nebahat Çehre ile evlenirdim.' açıklamalarına yanıt verdi.

Magazin / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:34
Nebahat Çehre'den Akbaş'a yanıt!

 Aydemir Akbaş yaptığı bir röportajda, sanatçı Nebahat Çehre ile ilgili olarak, 'Eğer eşim Beyhan ile evlenmeseydim, Nebahat Çehre ile evlenirdim.' açıklamasında bulunmuştu. Çehre'den bu açıklamalara yanıt geldi.

'YILMAZ VE AYDEMİR ÇOK ESKİ DOSTTU'


Çehre, 'Kızmadım, kırılmadım, şaşırdım. Şanssız bir açıklama. Yılmaz Güney ve Aydemir çok eski dosttu. Biz evliyken, o da Beyhan'la evliydi. Sevdiğim insanlar, 65 yılından beri tanışırız.' dedi.

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