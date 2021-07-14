Nebahat Çehre'den Akbaş'a yanıt!

1960 yılında elde ettiği Türkiye güzeli unvanıyla sinemaya adım atıp yüzlerce filmde ve onlarca televizyon dizisinde rol alan sanatçı Nebahat Çehre, 65 yıllık eski dostu sanatçı Aydemir Akbaş'ın 'Eğer eşim Beyhan ile evlenmeseydim, Nebahat Çehre ile evlenirdim.' açıklamalarına yanıt verdi.
Aydemir Akbaş yaptığı bir röportajda, sanatçı Nebahat Çehre ile ilgili olarak, 'Eğer eşim Beyhan ile evlenmeseydim, Nebahat Çehre ile evlenirdim.' açıklamasında bulunmuştu. Çehre'den bu açıklamalara yanıt geldi.