Nebahat Çehre'den Akbaş'a yanıt!

Aydemir Akbaş yaptığı bir röportajda, sanatçı Nebahat Çehre ile ilgili olarak, 'Eğer eşim Beyhan ile evlenmeseydim, Nebahat Çehre ile evlenirdim.' açıklamasında bulunmuştu. Çehre'den bu açıklamalara yanıt geldi.



'YILMAZ VE AYDEMİR ÇOK ESKİ DOSTTU'

Çehre, 'Kızmadım, kırılmadım, şaşırdım. Şanssız bir açıklama. Yılmaz Güney ve Aydemir çok eski dosttu. Biz evliyken, o da Beyhan'la evliydi. Sevdiğim insanlar, 65 yılından beri tanışırız.' dedi.